HP Pavilion 17-f050nd (J5B41EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een snelle Core i7-processor, helaas wel een dual-core. Voordeel is ook de 1 TB SSHD waardoor je veel vlotte opslagruimte tot uw beschikking heeft. Door het 17,3 inch scherm is deze laptop groot en best zwaar (2,72 kilo). Hij is voorzien van een 17,3 inch Full HD-scherm, dus veel ruimte voor vensters en mooi detail om foto's te bekijken. Helaas valt de kijkhoek en kleurweergave van het scherm een beetje tegen.