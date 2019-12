HP Pavilion 17-f237nd (L0Y22EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AMD-processor is weliswaar relatief vlot, maar de grafische techniek snoept behoorlijk wat van het werkgeheugen af. Daarom is van de 6 GB slechts 5 GB daadwerkelijk bruikbaar. De 500 GB SSHD zorgt er voor dat dit toch best een vlotte laptop is, De WiFi en de vaste netwerkaansluiting zijn helaas niet zo snel. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,