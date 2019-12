HP Pavilion g6-1250sd (A1Z63EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Rammelend geluid in binnenwerk (niet meegenomen in behuizingwaardering) De plastic afwerking maakt duidelijk dat de g6-serie een stuk minder luxe is dan de andere modellen binnen de Pavilion-serie van HP. De specificaties zijn daarentegen relatief goed en het gewicht relatief laag. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,