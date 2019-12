HP Pavilion g7-2300sd (D1M92EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Eenvoudige instaplaptop, met redelijke prestaties, een ruim 17 inch-scherm, een harde schijf van 500 GB (voldoende ruimte), een eenvoudige plastic behuizing en niet al te zwaar (2,7 kg) voor een laptop met deze beeldschermdiameter. Een laptop voor wie geen bijzondere eisen of wensen heeft. De WiFi is langzaam (150 Mbit alleen 2,4 GHz) en ook de vaste netwerkpoort werkt slechts op 100 Mbit, 1 Gbit is gangbaar tegenwoordig. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,