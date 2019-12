HP Pavilion Gaming 15-ak030nd (P0U53EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

15 inch gaming notebook met Intel Core i5 processor, GeForce GTX 950M GPU, fraai full hd IPS beeldscherm, 8GB geheugen en 1 TB SSHD. Apparaat levert over de gehele linie prima prestaties en is goed gebouwd. Beschikt over een Intel Realsense camera. Zo'n webcam slaat niet alleen het beeld op maar registreert ook diepte- en infraroodinformatie.