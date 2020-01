HP Pavilion Gaming 15-bc551nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Pavilion Gaming-laptop hebben we geleend van bol.com. Hij heeft een adviesprijs van 850 euro wat niet veel is voor een dergelijke laptop. Hij heeft een GTX1050-videochip en dat betekent dat je prima kunt gamen met deze laptop. De ssd heeft 512 GB opslagruimte, waar je een behoorlijk aantal games op kunt bewaren. Wil je de precieze details van onze test nalezen? Bekijk onze oordelen onder het kopje testresultaat voor meer details. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap.