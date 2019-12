HP Pavilion Gaming 15-dk0976nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van HP is gemaakt voor gamers en dat zie je terug aan de gekleurde behuizing en de krachtige samenstelling. Hij heeft een 8-core Intel i7-processor die wordt bijgestaan door 16 GB werkgeheugen en een GTX1650 grafische processor. Daarmee is hij snel genoeg voor gewoon werk, maar ook voor het spelen van games. Een ander pluspunt is de vrij ruime SSD van 512 GB. Hij werkt maar vier uur op een accu, dat is een tegenvallende score. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.