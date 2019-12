HP Pavilion Gaming 15-dk0979nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een krachtpartser op veel vlakken: een zeer snelle 8-core processor, 16 GB werkgeheugen en een vlotte Geforce 1660 ti-videokaart. Daarmee kun je hem gebruiken om zware software op te draaien, maar ook om mee te gamen. Ook is er een 512 GB SSD ingebouwd waardoor je er vrij veel sofware op kunt nemen. Een minpunt is het gewicht: dat is met bijna 2,4 kilo flink zwaarder dan veel andere laptops in dit formaat. Hij werkt zo'n 6 uur op een acculading. We hebben deze laptop geleend van HP.