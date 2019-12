HP Pavilion Gaming 17-cd0917nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze gaming-laptop is voorzien van een wat oudere grafische processor van Nvidia. Dat maakt hem net geschikt om moderne games op te spelen, maar veelal op verlaagde grafische instellingen. De krachtige Intel Core i7-processor in combinatie met de 16 GB aan werkgeheugen maakt hem ruim snel genoeg om zware programma's op te draaien. Daarnaast heeft deze laptop 512 GB opslag aan boord in de vorm van een ssd. Dat betekent dat je vrij veel programma's an bestanden mee kunt nemen. De accuwerktijd is zes uur. Voor een gaming-laptop heeft hij het scherm een opvallend goede kleurweergave.