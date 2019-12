Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Coolblue is de winkel waar de 25 januari 2018 deze HP Pavilion Power 15-cb091nd hebben gekocht voor 1032 euro. Het is een laptop met een snelle processor uit de i7-serie en een GTX 1050 videokaart. Dat laatste betekent dat deze laptop ook geschikt is voor het spelen van games. Hij heeft 16 GB werkgeheugen en dat is prettig bij het werken met meerdere programma's tegelijk. Deze laptop ziet er wat luxer uit, maar de behuizing is helaas van plastic gemaakt. De accuwerktijd is zo'n 6,5 uur en dat is redelijk voor zo'n krachtige laptop. Het werkgeheugen is vastgesoldeerd. Accu, opslag en wifi-chip zijn vervangbaar door de laptop te openen (9 schroeven).