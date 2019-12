HP Pavilion TouchSmart 10-e001ed (F4U47EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laten we positief beginnen: het is een compacte laptop met een aanraakscherm en zeer licht (1,27 kg) dankzij het relatief kleine 11,6 inch aanraakscherm makkelijk mee te nemen. Ook de werktijd: zo'n 6 uur als je het rustig aan doet is goed. Maar dan komt het probleem van deze laptop: de trage processor en dito harde schijf en het slechts 2 GB grote geheugen maken hem erg traag in het gebruik, onprettig. Mogelijk is deze laptop ook trager dan je huidige laptop. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,