HP Pavilion TouchSmart 14-n030ed (F1D90EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Compacte laptop met een zeer vlotte dual-core Intel Core i7-processor en 8 GB geheugen. De 500 GB harde schijf wordt gecombineerd met een 24 GB grote SSD die de prestaties van de schijf versnelt. Hierdoor is het een prettige laptop om mee te werken. Pluspunt is ook de goede werktijd op de accu: bij rustig (gewoon) gebruik halen we bijna acht uur! Dit model is voorzien van een 14 inch touchscreen. Daardoor wat kleiner dan een standaard laptop en makkelijk mee te nemen. Dat wordt nog versterkt door het relatief lage gewicht van 1,98 kilo. Minpunt is de trage vaste netwerkaansluiting. Vervelend is het randje vlak langs het scherm.