HP Pavilion TouchSmart 14-n230ed-4th (F5C37EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een vlotte processor, forse harde schijf (750 GB) en een losse AMD grafische kaart. Helaas voegt die laatste niet veel toe, waardoor deze laptop niet echt geschikt is voor wie bijvoorbeeld zware spellen wil spelen. Het scherm is 14 inch groot, net wat kleiner dan een gemiddelde laptop en met 2,1 kilo is hij wel relatief zwaar voor een laptop met dit formaat. Het scherm is een touchscreen en dat is natuurlijk heel handig met Windows 8. Helaas is het scherm niet volledig vlak afgewerkt en heb je dus last bij het uitvoeren van veegbewegingen van de randen rond het scherm. De vaste schijf is een zogenaamde SSHD. Een combinatie tussen een harde schijf, met wat SSD-geheugen om de prestaties te verbeteren. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,