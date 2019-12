HP Pavilion TouchSmart 15-b177ed (D5A56EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Slanke laptop, zonder dvd-brander. Het touchscreen heeft een randje en daardoor is het uitvoeren van de vingerbewegingen waarbij je van de zijkant van het schermn moet beginnen wat minder eenvoudig dan bij vergelijkbare laptops. De harde schijf is met 750 GB wat groter dan gemiddeld en dat geldt ook voor het 8 GB grote werkgeheugen. De prestaties van de AMD-processor vallen een beetje tegen. De netwerkaansluiting is traag: 100 Mbit en ook de WiFi-is beperkt.