HP Pavilion TouchSmart 15-d050nd (F5D03EA)

Hij is wat zwaarder dan u op het eerste oog zou verwachten: 2,81 kilo is veel voor een laptop met een 15,6 inch scherm. Maar dan krijg je er wel een met een aanraakscherm. Handig met Windows 8. De harde schijf is voldoende groot 500 GB en ook heeft de laptop voldoende aansluitingen. Al is het opvallend dat Bluetooth niet is ingebouwd. Het minpunt van deze laptop is de processor: de AMD E1-1200 is heel langzaam, waardoor deze laptop alles wat hij moet doen met een slakkegang uitvoert. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,