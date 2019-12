HP Pavilion TouchSmart 15-n006ed (E7G60EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

15,6 inch laptop met een gewicht 2,28 kilo en een touchscreen. De prestaties van dit model zijn goed voor de meeste toepassingen. Door het ontbreken van een losse videochip is hij minder geschikt voor het spelen van zware games. De processor is een extra zuinig model dat ook in Ultrabooks wordt toegepast, maar de werktijd op de accu laat zien dat de chip niet heel veel voordelen biedt in dit model: de werktijd op de accu valt namelijk tegen: slechts 2 uur en 40 minuten bij rustig gebruik. Hoewel dit een luxere laptop is ontbreekt Bluetooth. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,