HP Pavilion x2 10-k001nd (K5E52EA)

Tablet met afneembaar keyboard. Het keyboard heeft een met stofomklede standaard waardoor de combinatie blijft staan op tafel. Op schoot is dat minder comfortabel dan een gewone laptop. Handig is dat de tablet een volwaardige USB-aansluiting heeft. bij veel andere modellen zit er alleen een volwaardige aansluiting op het dock. Het scherm heeft een goede kleurweergave, maar de resolutie is laag (1280x800). Office 365 Personal wordt meegeleverd, daarmee kunt u 1 jaar Office op deze tablet en een andere computer gebruiken. Er is slechts 32 GB opslaggeheugen ingebouwd en dat is wel erg weinig voor bestanden, foto's en programma's. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,