HP Pavilion x2 10-n113nd (T9Q07EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De witte Pavilion X2 10-n113nd is een tablet die ook als mini laptop gebruikt kan worden. Hij heeft twee USB-aansluitingen, waarvan een van het nieuwe USB-C type, maar hij is niet zo snel als met USB-C in theorie mogelijk is. De rode kleur maakt hem opvallend. Minpunt is de erg beperkte opslag: 32 GB slechts. Hij werkt bijna 10 uur op een acculading Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,