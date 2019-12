HP Pavilion x2 10-n201nd (P1Q14EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Witte tablet die ook als mini laptop te gebruiken is. Het lage gewicht maakt dat hij makkelijk mee te nemen is. Het keyboard dat vastgeklikt kan worden is een beetje rammelig. De rode kleur laat hem opvallen. Hij heeft maar 32 GB opslag aan boord en dat is in de praktijk té weinig. Deze laptop heeft 0,7 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,