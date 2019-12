HP Pavilion x360 11-n055nd (K5F38EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een kleine laptop met een slechts 11,6 inch groot scherm en een gewicht van 1,47 kilo. Makkelijk mee te nemen. Het scherm is 360 te draaien waardoor hij als een tentje of als dikke tablet gebruikt kan worden. Helaas is het scherm niet van dezelfde kwaliteit als veel tablets. Ook is de werktijd op de accje niet heel erg goed. HP heeft dit model uitgerust met een Pentium quad-core processor. Dat klinkt als heel wat, maar in de praktijk is deze chip niet erg snel, maar toch is hij enigzins vlot dankzij de SSHD, een harde schijf met SSD-versnelling. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,