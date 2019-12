Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bol.com is de webshop waar we op 7 maart 2018 de HP Pavilion x360 14-ba010nd hebben ingekocht voor 569 euro. We zagen de laptop niet in andere winkels liggen. Het is een 14 inch laptop met een gewicht van 1,64 kilo. De i3-processor maakt hem voldoende vlot om eenvoudig werk te verrichten. De ssd meet maar 128 GB en dat is in de praktijk vaak binnen korte tijd al vaak te weinig ruimte. De accuwerktijd valt niet tegen: hij haalt zo'n 7,5 uur. Het werkgeheugen is vastgesoldeerd en ook niet uit te breiden.