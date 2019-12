Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion X360 14-ba025nd hebben we begin maart 2018 voor 849 euro ingekocht bij Bol.com. Op dat moment zagen we de laptop enkel verkrijgbaar bij de shop met het dikke blauwe mannetje. Het is een compacte laptop met een vlotte i5-processor en een 256 GB ssd. Die combinatie maakt de laptop vlot genoeg en het formaat maakt hem makkelijk mee te nemen. Het omklapbare 14 inch scherm biedt touch en ook is er een nvidia grafische processor ingebouwd. Die is te traag om echt nuttig te zijn, maar beter dan gemiddeld. De werktijd op de accu is bijna acht uur en dat is netjes. Het werkgeheugen is 8 GB groot, vervangen of uitbreiden is jammer genoeg onmogelijk.