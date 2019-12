Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion x360 14-ba071nd hebben we op 11 juni 2018 gekocht bij bol.com voor 749 euro. Op het moment van inkopen zagen we de laptop in geen enkele andere winkel liggen. Bol prijst de laptop aan als entertainment-topper. De laptop heeft een vlotte dual-core i5-processor. Eigenlijk wil je tegenwoordig een snellere i5-processor van de achtste generatie. De opslag is 256 GB groot en dat voor de meeste mensen voldoende. Het gewicht van 1,65 kilo maakt hem lekker best licht. Een ander voordeel is het omklapscherm waarmee je hem ook als dikke tablet kunt gebruiken. De accuwerktijd is met zeven uur goed te noemen. Voor het vervangen van onderdelen moet je contact zoeken met een goede dealer of HP. Het is ons niet gelukt om opslag, geheugen of de wifi-adapter los te halen. De accu verwijderen ging wel goed.