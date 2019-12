HP Pavilion x360 14-ba096nd (2YL00EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop heeft een omklapscherm waardoor je hem als dikke tablet kunt gebruiken, het scherm heeft de mogelijkheid 10 vingers tegelijk te detecteren. Dankzij de Intel Core i3-processor en 8 GB werkgeheugen is hij prima geschikt voor de basistaken. De keuze voor een full hd-scherm juichen we toe maar de kwaliteit van het schermpaneel valt helaas tegen. De opslagcapaciteit van de SSD is met 128 GB wel erg beperkt en al snel te weinig voor je programma's en bestanden. Zijn accuduur is met 7 uur redelijk te noemen. Deze HP Pavilion x360 14 is alleen te koop bij Coolblue.