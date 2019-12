Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion x360 14-ba183nd hebben we geleend van fabrikant HP. Eind maart 2018 zagen we dat de laptop alleen bij MediaMarkt verkrijgbaar was voor een prijs van 849 euro. De laptop heeft een snelle i5-processor aan boord met vier rekenkernen en een 256 GB SSD. Deze combo zorgt voor vlotte prestaties. De accuwerktijd is ruim zeven uur en dat is ook goed genoeg. Werkgeheugen en opslag zijn vastgesoldeerd en daardoor niet zelf te vervangen. Als er iets stuk gaat ben je aangewezen op de winkel van aankoop, een goede dealer of HP zelf. De laptop zet goede wifi-prestaties neer.