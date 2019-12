HP Pavilion x360 14-ba191nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch laptop van HP heeft een omklapscherm, dat is handig bij het bekijken van video's en foto's of bij het geven van een presentatie. Met een gewicht van 1,7 kilo is hij licht genoeg om mee te nemen. De Intel Core i5 quad core-processor is erg vlot, maar de ssd is met 128 GB erg krap. Die zit na een paar programma's en Windows Updates al vol. Het is daarom helemaal jammer dat hij erg lastig te vervangen is. Wij konden hem in ieder geval niet vinden in de behuizing. Daarnaast is het werkgeheugen vastgesoldeerd en daardoor ook niet te vervangen. De accuwerktijd komt uit op ongeveer 7 uur, dat is redelijk te noemen. We kochten deze Pavilion X360 voor €800 bij CoolBlue.