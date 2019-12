Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion x360 14-cd0215nd is een laptop met een Pentium-processor. Deze is net snel genoeg als je niet al te veeleisend bent. De ssd is met een capaciteit van 128 GB aan de kleine kant. Het scherm kun je omklappen, waardoor hij veelzijdiger is dan een gewone laptop. Het 14 inch scherm is groot genoeg om mee te werken, maar is ook compact wat er mede voor zorgt dat het totale gewicht van de laptop 1,6 kilogram is. Dat neem makkelijk mee. De accuwerktijd is met 7,5 uur best goed. We hebben de laptop geleend van de fabrikant. Eind juli 2018 lag hij onder andere in de winkel bij Bol, Informatique en Alternate voor rond de 600 euro.