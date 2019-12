Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion x360 14-cd0260nd is voorzien van een omklapmechanisme waarmee hij ook als dikke tablet te gebruiken is. Hij heeft voldoende opslagruimte door de combinatie van een 128 GB ssd en een 1 TB harde schijf. De werktijd op de accu is net iets minder dan zes uur en dat is een krappe voldoende waard. We hebben deze HP geleend van Bol.com. Op 21 december was de verkoopprijs daar 799 euro.