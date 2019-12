HP Pavilion x360 14-cd0800nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van HP heeft een aanraakscherm dat je kunt omklappen waardoor je hem ook als dikke tablet kunt gebruiken. De Intel Core i3-processor is best vlot en ruim snel genoeg voor de basistaken zoals internetten, tekstverwerken en e-mailen. Daarnaast start de laptop behoorlijk snel op dankzij de ingebouwde SSD. Helaas heeft die wel een beperkte 128 GB aan opslagcapaciteit, daar kun je niet veel aan programma's en bestanden op kwijt. Voor een laptop met een 14-inch scherm is hij wel behoorlijk licht met een gewicht van 1,63 kilo. Daarbij is ook de accuduur van ongeveer 7 uur best goed, waardoor je de laptop prima onderweg kunt gebruiken. We hebben deze HP Pavilion voor €630 gekocht bij Mediamarkt.