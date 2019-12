HP Pavilion x360 14-cd1800nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14 inch HP kochten we halverwege februari 2019 voor 599 euro bij MediaMarkt. Hij is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Hij heeft een omklapscherm en weegt maar 1,62 kilo. De processor is vlot en geschikt voor niet al te veeleisende gebruikers. De ssd heeft een beperkte opslagcapaciteit van 128 GB en dat kan weleens te weinig zijn in de praktijk. Verder werkt de laptop bijna 7,5 uur op een accu. Je hoeft slechts 5 schroefjes los te draaien om de MSI open te krijgen. Daarna heb je toegang tot opslag, wifi-module, werkgeheugen en accu. Zo kan je bijvoorbeeld het werkgeheugen van 4 GB uitbreiden tot maximaal 16 GB.