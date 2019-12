HP Pavilion x360 14-dd0505nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze HP Pavilion x360 heeft een bescheiden configuratie: de Intel Pentium-processor is alleen geschikt als je niet veeleisend bent en de SSD is snel maar met 128 GB opslagcapaciteit aan de krappe kant. Als je een grote verzameling van bestanden hebt, ben je al snel aangewezen op externe of cloudopslag. Het scherm van de laptop kun je omklappen en daarmee kun je hem gebruiken als dikke tablet. De accuwerktijd is ruim acht uur: een prima score. We hebben deze laptop in juni 2019 gekocht bij Wehkamp, voor €500.