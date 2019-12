Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion x360 14-dh0739nd hebben we halverwege juli 2019 gekocht bij Bol.com voor 549 euro. Het is een laptop met een scherm dat je volledig kunt omklappen om hem vervolgens als een dikke tablet te kunnen gebruiken. Hij is met een gewicht van 1,6 kilo wat zwaar voor een tablet, maar relatief licht voor een laptop. De i3-processor is snel genoeg als je niet al te veeleisend bent, maar wel kun je in ruimtenood komen door de kleine ssd met een capaciteit van 128 GB. De accuwerktijd is 6 uur.