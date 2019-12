Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion x360 14-dh0741nd kochten we 19 augustus 2019 bij Bol voor 649 euro. De laptop heeft een omklapscherm [trouwens: alle HP's met een omklapscherm hebben 'x360' in de naam]. Dat omklapscherm maakt hem wat veelzijdiger, maar als tablet hij eigenlijk wat te zwaar (1,61 kilogram). De combinatie van een i5-processor en 256 GB SSD maakt hem snel genoeg om vlot mee te werken met de meeste software. Ons lab heeft o.a. de schermkwaliteit, accuduur en wifi-snelheid gemeten. Ook heeft het lab gekeken naar de repareerbaarheid van deze laptop. Wil je hier meer over lezen? Bekijk de resultaten hieronder. Is er niets te zien? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. Klik op de groene 'word lid-knop' bovenaan deze pagina voor meer informatie. De eerste 7 dagen zijn gratis.