HP Pavilion x360 14-dh0937nd

Deze laptop beschikt over een snelle Intel Core i5-processor en 256 GB ssd-opslag. Ook de 8 GB werkgeheugen werkt mee om vlot te kunnen werken. Ook is hij voorzien van een omklapaanraakscherm waardoor je hem als dikke tablet kunt gebruiken. Hij weegt 1,5 kilo: dat is zwaar voor een tablet, maar licht voor een laptop. Helaas valt het scherm behoorlijk tegen. Log in of word lid om de scores te zien.