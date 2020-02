HP Pavilion x360 14-dh1739nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een 2-in-1 laptop met een scherm dat je helemaal kunt omklappen. De specificaties zijn bescheiden: een krappe 128 GB SSD, een redelijk snelle Intel Core i3-processor en 4 GB werkgeheugen. Dat laatste kun je wel uitbreiden naar 16 GB, zodat je soepel meerdere applicaties tegelijk kunt draaien. Word lid of log in om onze oordelen over snelheid, scherm, accuduur, toetsenbord, touchpad en meer te bekijken.