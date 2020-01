HP Pavilion x360 14-dh1807nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze HP Pavilion x360 hebben we begin december 2019 gekocht bij MediaMarkt voor 800 euro. Hij heeft een aanraakscherm dat je kunt omklappen en weegt 1,7 kilogram. Dat is zwaar voor een laptop van dit formaat. Ben je benieuwd naar onze oordelen over het scherm, de accuduur en de prestaties? Bekijk ze onder het kopje testresultaat voor meer details. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap.