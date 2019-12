HP Pavilion x360 15-cr0130nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van HP is een x360-uitvoering, waardoor je hem kunt omklapppen en gebruiken als een grote tablet. Zwaar is hij met 1,84 kilo wel. Dat maakt hem als tablet niet erg praktisch. De Intel Pentium-processor is aan de trage kant, maar snel genoeg voor de basistaken. Wel heeft hij een ruime 8 GB aan werkgheugen, waardoor je er redelijk soepel mee kunt multitasken. Dankzij de 256 GB ssd start hij daarnaast erg vlot op. De accuwerktijd is zo'n 6,5 uur. We hebben deze laptop voor €670 gekocht bij Coolblue.