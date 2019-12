Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion x360 15-cr0950nd is een 15 inch-laptop en heeft een omklapscherm, zoals alle HP x360-laptops, en kan dus ook als grote dikke tablet worden gebruikt. De laptop weegt echter meer dan 2 Kilogram, dus het gebruik als tent leegt dan meer voor de hand. De ingebouwde processor heeft 4 rekenkernen en is vrij vlot. Daarnaast is er een 128 GB ssd en 1TB harde schijf ingebouwd, die combinatie zorgt voor snelheid en voldoende opslagruimte. De accuduur is zeven uur en dat is niet slecht. De laptop leenden we van Coolblue. Begin april 2019 zagen we hem exclusief bij Coolblue in de schappen liggen voor 849 euro.