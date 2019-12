HP Pavilion x360 (G3M72EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Mini laptop met een scherm dat je om kunt klappen, waardoor het een soort tablet is. Ook is het halverwege te klappen, waardoor het een soort videoscherm / touchscherm wordt. Wel wat zwaar voor gebruik als een tablet: 1,52 kilo. De Pentium-processor is niet zo snel, maar door het gebruik van een SSHD (combinatie van een SSD en een harde schijf) is hij veel vlotter dan laptops zonder deze schijf en deze processor. De werktijd op de accu valt tegen: nog geen vier uur: zelfs als het rustig aan doen. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord,