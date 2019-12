Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavillion 15-ck080nd hebben we begin juli 2018 voor 699 euro gekocht bij Bol.com. De laptop lag op dat moment in geen enkele andere winkel. Het is een 15,6 inch laptop met een gewicht van 1,77 kilo: dat is voor dat formaat een laag gewicht. Hij heeft een vlotte quad-core i5-processor aan boord en een GeForce MX150. Door die laatste is de laptop geschikt voor grafisch lichte games. De ssd is 256 GB groot en dat is voor veel mensen voldoende opslagruimte. De accuwerktijd is met zo'n 6 uur redelijk te noemen. De laptop gaat open na het verwijderen van slechts 5 schroeven. Daarna heb je toegang tot accu, werkgeheugen, opslag en wifi-chip. Deze zijn allemaal te vervangen. Ook kan het geheugen verder worden uitgebreid naar maximaal 16 GB.