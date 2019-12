HP ProBook 430 G5 (2SY25ET)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bij Coolblue kochten we begin maart 2018 de HP ProBook 430 G5 met artikelnummer 795997 voor 999 euro. De laptop was op het moment van kopen nergens anders leverbaar. Hij heeft een nieuwe i5-processor aan boord met vier rekenkernen. Dat maakt hem erg vlot. De 256 GB ssd zorgt voor net voldoende opslagruimte en draagt ook bij aan de vlotte prestaties. De laptop wordt gepromoot als zakelijk model en dus wordt Windows 10 Pro meegeleverd. de Accuwerktijd is ruim 10,5 uur en dat is erg goed. Werkgeheugen en opslag zijn vastgesoldeerd. De wifi-prestaties van de laptop zijn erg goed.