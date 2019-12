HP ProBook 450 G5 (1LU56AV)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Op 21 februari kochten we de HP ProBook 450 G5 bij Coolblue voor 899 euro. Op het moment van aankoop had dit apparaat artikelnummer 799137. De laptop heeft een snelle quad-core i5 en 256 GB SSD aan boord. De laptop is gewoon door consumenten te gebruiken, maar voor de zakelijke klant staat Windows 10 Pro geïnstalleerd. Hij werkt 8,5 uur op een acculading en dat is prima. De prestaties van het scherm scoren een onvoldoende.