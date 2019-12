HP Sleekbook 15-b107ed (D4L71EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een 15 inch laptop met een aanraakscherm. De processor van deze laptop is een AMD A4-processor. Die is niet heel erg snel, maar grafisch wel relatief krachtig. Dat maakt het een laptop die wellicht interessant is als voor u de nadruk op grafische mogelijkheden liggen, maar eigenlijk is deze laptop in totaal niet krachtig te noemen. De harde schijf is wel fors (750 GB). Nadeelis de 100 Mbit-netwerkkaart, gigabit is tegenwoordig standaard. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,