HP Spectre 13-v011nd (W9A20EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Spectre 13-v011nd is eind juni 2016 ingekocht bij Coolblue. Op dat moment was de laptop ook verkrijgbaar bij Bol. Het is een superslanke laptop die zeer mooi is uitgevoerd. Helaas heeft hij geen normale USB-aansluiting, maar drie keer USB-C, waarvan twee keer Thunderbolt. De ventilator springt snel aan en dat is vervelend. Pluspunt is zijn snelle en ruime SSD.