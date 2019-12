HP Spectre 15-4000ed (C1S40EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer luxe 15 inch Ultrabook, ondanks dat Ultrabook label is hij met een gewicht van 2,25 kilo best zwaar. Zeer mooi Full HD (1920x1080) aanraakscherm. De specificaties vallen een beetje tege voor het hoge prijsniveau. Aluminium behuizing. Heeft een Thunderbolt-aansluiting waarop snelle randapparatuur aangesloten kan worden of een monitor. Helaas werkt deze aansluiting alleen met speciaal gecertificeerde apparatuur en lang niet alle Thunderbolt-producten.