HP Spectre x2 13-h200ed (E7G35EA)

Luxe tablet en laptop in één. Het keyboard is afneembaar en dan hen je een tablet met een 13 inch groot scherm in handen met een Full HD-resolutie. Deze is wel relatief zwaar voor een tablet (1.06 kg), gecombineerd met het toetsenbord weegt deze combinatie 2 kilo. De afwerking is vrij luxe en door de Core i5-processor en de 128 GB SSD zijn de prestaties goed. Deze laptop heeft mobiel internet (3G) aan boord. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,