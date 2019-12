HP Spectre x360 13-4040nd (L0Y70EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Luxe laptop met een prachtig scherm. Je kunt het scherm kantelen, zodat je hem kunt gebruiken als tablet. Je kunt hem als een tentje op tafel zetten bijvoorbeeld bij het geven van een presentatie. Hij is voorzien van een luxe alumium behuizing. Hij weegt slechts 1,46 kilo. Werktijd op de accu is goed en ook het scherm is erg mooi.