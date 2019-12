HP Spectre x360 13-ac011nd (1NA33EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Spectre x360 13-ac011nd is een luxe laptop met omklapscherm. Hij weegt slechts 1,29 kilo en is voorzien van een vlotte processor en een 512 GB SSD. Die combinatie maakt hem erg snel. Pluspunt is ook de lange accuwerktijd van maar liefst 13 uur. Het is ons niet gelukt om de laptop open te maken. Het is dus niet eenvoudig om onderdelen zoals de accu, harde schijf, geheugen en wifi-adapter te vervangen.