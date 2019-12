HP Spectre x360 13-ae001nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 13-inch laptop heeft een luxe behuizing en een behoorlijk laag gewicht van 1,25 kilo. Ook heeft de HP Spectre x360 een omklapscherm waardoor je hem als een soort tent kunt neerzetten en als tablet kunt gebruiken. Dat is bijvoorbeeld handig bij het geven van een presentatie of bij het kijken van een film. Ondanks zijn slanke vormgeving biedt hij ook veel snelheid, dankzij de moderne Intel Core i5 quad core processor en 256 GB SSD. Een ander pluspunt is de uitstekende accuwerktijd van 11 uur. Het werkgeheugen van 8GB zit vastgesoldeerd aan het moerderbord en is niet te vervangen. Goedkoop is hij niet: we kochten deze HP Spectre x360 voor €1300 bij Alternate.