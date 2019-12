Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Spectre x360 13-ap0100nd hebben we geleend van de fabrikant. Hij was halverwege december 2018 onder andere verkrijgbaar bij Wehkamp, Informatique en MediaMarkt voor 1299 euro. Je kunt hem omklappen en gebruiken als een dikke tablet. De accuwertkijd is bijna 12 uur en dat is erg goed. Hij weegt 1,29 kilo en dat is erg weinig. Het gewicht in combinatie met de relatief lange accuduur en het compacte formaat maken dat je deze laptop makkelijk meeneemt. De ssd is 256 GB groot, dat is meestal net voldoende. Het scherm van deze laptop is goed. De laptop open je door slechts 4 schroeven en de onderkant te verwijderen. Daarna kun je de accu, opslag en wifi-chip vervangen. Het werkgeheugen is vastgesoldeerd. Het werkgeheugen is wel uitbreidbaar tot maximaal 16 GB.